Ηράκλειο

Ηράκλειο - Πτώση αεροσκάφους: νεκρός ο ένας επιβάτης του μονοκινητήριου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε τελικά ο άτυχος άνδρας που επέβαινε στο μονοκινητήριο αεροσκάφος.

Τραγωδία στο Ηράκλειο, καθώς ο ένας από τους δύο επιβάτες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στη θάλασσα, έχασε τη ζωή του.

Παράτις προσπάθειες να κρατηθεί μετά την ανάσυρσή του χωρίς αισθήσεις, ο άτυχος άνδρας, κατέληξε. Πρόκειται για έναν 68χρονο από τη Νότια Αφρική.

Ο δεύτερος άνδρας που διασώθηκε, είναι ένας 26χρονος από την Ινδονησία, είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, για τις πρώτες βοήθειες.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τον αεροδρόμιο του Ηρακλείου και ελάχιστα λεπτά μετά την απογείωσή του και συγκεκριμένα στις 09.55, εξέπεμψε MAY DAY, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Η πτώση του στη θάλασσα, δυστυχώς δεν άργησε με συνέπεια τον θάνατο του ενός εκ των δύο επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αεροσκάφος που είχε ξένο νηολόγιο, είχε προορισμό την Αίγυπτο.

Βίντεο από τη συγκλονιστική επιχείριση διάσωσης, ανάρτησε το Λιμενικό Σώμα.

Πηγή εικόνων: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας