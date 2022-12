Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - κηδεία 16χρονου: Με τσιγγάνικα τραγούδια και ραπ... το “τελευταίο αντίο”

Θρήνος στη κηδεία του 16χρονου. Οι γονείς του έπεσαν πάνω στο φέρετρο κλαίγοντας με λυγμούς. Φίλοι του παιδιού "έκαψαν" τα λάστιχα των αυτοκινήτων τους φτάνοντας στο νεκροταφείο.

Το τελευταίο αντίο στον Κώστα Φραγκούλη είπαν το πρωί της Πέμπτης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του 16χρονου παιδιού

Μια μακρά πομπή με αυτοκίνητα συγγενών και φίλων ξεκίνησε από το σπίτι του 16χρονου στον οικισμό “Αγία Σοφία” και συνόδευσε την νεκροφόρα, σε κλίμα οδύνης για τον άδικο χαμό του ανήλικου, υπό τους ήχους λαϊκής μουσικής, τσιγγάνικων τραγουδιών, αλλά και μουσικής ραπ που ήταν η αγαπημένη του 16χρονου.

Οι γονείς του Κώστα, έπεσαν πάνω στο φέρετρο του παιδιού τους, κλαίγοντας, μη μπορώντας να πιστέψουν πως έχουν χάσει το παιδί τους.

Εκατοντάδες κόσμου βρέθηκε λίγο αργότερα στα κοιμητήρια Ευόσμου για να πει το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο νεαρό.

Κάποια από τα αυτοκίνητα, δε, φτάνοντας στην είσοδο των κοιμητηρίων, ξεκίνησαν να «καίνε» τα λάστιχά τους.

Ο ανήλικος είχε δεχθεί σφαίρα από όπλο αστυνομικού στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη, τα ξημερώματα της 5ης Δεκεμβρίου.

