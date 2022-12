Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πλημμεληματική δίωξη στον 39χρονο που πυροβόλησε επίδοξο διαρρήκτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες αποδόθηκαν στον 39χρονο που πυροβόλησε τον επίδοξο διαρρήκτη.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του 39χρονου που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα και τραυμάτισε στο πόδι 37χρονο επίδοξο διαρρήκτη, στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για αύριο, ενώ ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου.Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης.Ο 37χρονος τραυματίας φέρεται ότι αποπειράθηκε να μπει στο σπίτι του 39χρονου, ο οποίος τον αντιλήφθηκε και τον πυροβόλησε μια φορά στο πόδι με κυνηγετική καραμπίνα που κατέχει νόμιμα.

Ο 37χρονος Αλβανός νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου, σε νοσοκομείο.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας