Τροχαίο: φονική παράσυρση από φορτηγάκι (εικόνες)

Τραγικό τέλος για γυναίκα που εγκλωβίστηκε κάτω από φορτηγάκι, από το οποίο παρασύρθηκε.

Τραγικό τέλος βρήκε μία γυναίκα όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι ενώ διέσχιζε το δρόμο.

Το τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Αγρινίου – Εμπεσού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο, τύπου κλούβας, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο και εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυστυχώς, έχει χάσει τη ζωή της, ενώ το όχημα κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπως και η οδηγός της κλούβας.

Προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα ενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου.

