Ηράκλειο

Ηράκλειο: Από την ταβέρνα στο νοσοκομείο μετά από άγριο καβγά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς στην ταβέρνα και ποια η κατάσταση του 41χρονου.

Άγριος καβγάς ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο.

Ένας άνδρας 41 ετών έτρωγε με τον φίλο του σε ταβέρνα, όταν ξαφνικά ενεπλάκησαν σε καβγά με άγνωστα άτομα, για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Κατά τη διάρκεια του καβγά ο 41χρονος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς υπέστη τραύματα πάνω από το μάτι ενώ ο φίλος του δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί.

Η Αστυνομία αναμένει τις καταθέσεις των δύο ανδρών ενώ παράλληλα αναζητά τους δράστες.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάτι - Μάρτυρας: Έκαψαν το παιδί μου, τον αδελφό μου και τους γονείς μου στον βωμό των φιλοδοξιών

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων