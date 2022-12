Ηράκλειο

Κρήτη: Οικογένεια “έχασε” και το τρίτο της παιδί

Χωρίς τέλος ο θρήνος για την οικογένεια που έχασε και το τρίτο της παιδί.

Το τρίτο της παιδί έχασε μια οικογένεια από τη Μεσαρά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης έβαλε τέλος στη ζωή του. Αν και τον βρήκαν άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το τρίτο παιδί της οικογένειας που φεύγει από την ζωή τόσο νωρίς και με τραγικό τρόπο.

Ο αδελφός του είχε δολοφονηθεί πριν από περίπου 6 χρόνια στο εξωτερικό, όπου διέμενε, ενώ και η αδελφή του είχε χάσει την ζωή της σε πολύ μικρή ηλικία σε τροχαίο δυστύχημα.

