Χανιά: 4χρονος έφυγε από τη μάνα του και χάθηκε στην πόλη

Πανικός έπιασε τη γυναίκα που έχασε το παιδί της «μέσα από τα χέρια της», ενώ σήμανε συναγερμός στην πόλη.

Αίσιο τέλος είχε η μικρή περιπέτεια ενός τετράχρονου αγοριού το μεσημέρι της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι με την μητέρα του μπήκαν σε μια επιχείρηση κοντά στην πλατεία της Δημοτικής αγοράς των Χανίων, αλλά φαίνεται πως ο μικρός… βαρέθηκε και αποφάσισε να «πάει μια βόλτα».

Έτσι βγήκε από το κατάστημα και ξεκίνησε την βόλτα του στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου φτάνοντας μέχρι το ύψος του Εθνικού Σταδίου. Εκεί πολίτες που το είδαν να είναι μόνο του προσπάθησαν να του μιλήσουν αλλά καθώς δεν μιλούσε ελληνικά, αποφάσισαν να ενημερώσουν τις αστυνομικές αρχές.

Άμεσα πήγε στο σημείο περιπολικό το οποίο παρέλαβε το αγοράκι και το μετέφερε στο αστυνομικό μέγαρο.

Στο μεταξύ η μητέρα του έχοντας αντιληφθεί πως ο 4χρονος «ξεπόρτισε» άρχισε να τον αναζητεί με αγωνία και καθώς ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσει ποια κατεύθυνση μπορεί να πήρε ενημέρωσε την αστυνομία για την εξαφάνισή του.

Με ανακούφιση άκουσε την απάντηση πως ο μικρός – σώος και αβλαβής – βρισκόταν στα ασφαλή χέρια των αστυνομικών και πήγε στο αστυνομικό μέγαρο για να παραλάβει τον 4χρονο.

