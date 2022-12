Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς με τραυματία μέσα σε λεωφορείο (βίντεο)

Τι αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για το περιστατικό. Ποια ήταν η αφορμή του καβγά.



Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας άνδρας έπειτα από καβγά, μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 11, μπροστά ακριβώς από το Γαλλικό Ινστιτούτο επί της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 20:10, όταν ο άνδρας που τραυματίστηκε ανέβηκε στο λεωφορείο. Εκεί, φαίνεται ότι ο ίδιος δε χωρούσε, καθώς κοντά στην πόρτα του οχήματος βρίσκονταν ένας άλλος επιβάτης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Ρομά, μαζί με τα τρία του παιδιά, ενώ κρατούσε και ένα καρότσι.

Αυτή ήταν η αφορμή που ξεκίνησε η λογομαχία. Η μία κουβέντα έφερε την άλλη, για να καταλήξουν οι δύο άνδρες στα χέρια.

«Ήμουν πολύ πίσω… Ακούσαμε έναν καβγά. Ένα άτομο Ρομά με τα παιδιά του λογομάχησε με έναν κύριο μέσα στο λεωφορείο. Το περιστατικό συνέβη όταν ο άνδρας ανέβηκε στη στάση του Δημαρχείου και ο Ρομά με τα τρία παιδία του άρχισε να τον χτυπάει», δήλωσε η αυτόπτης μάρτυρας.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο λεωφορείο τραυματίστηκε στο πόδι ελαφρά. Αφού του παρασχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες από τους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».

Επιπλέον, ο άνδρας που τον ξυλοκόπησε, προσήχθη από τις Αρχές που έσπευσαν επί τόπου.

