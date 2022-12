Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστής πιάστηκε επ’ αυτοφώρω

Δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσε ο δράστης, η ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού.

Στην επ' αυτοφώρω σύλληψη ληστή, που κατηγορείται ότι απέσπασε υπό την απειλή μαχαιριού, άγνωστο χρηματικό ποσό από μίνι-μάρκετ στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, προχώρησαν δικυκλιστές αστυνομικοί.

Η ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 21:50 στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη.

Κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων ο δράστης εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε το μαχαίρι.

