Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - πυροβολισμός διαρρήκτη: “Δεν επιθυμώ τη δίωξη του ιδιοκτήτη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διαρρήκτης είχε εισβάλει σε σπίτι, έγινε αντιληπτός, προσπάθησε να διαφύγει από την περίφραξη του οικοπέδου αλλά ο ιδιοκτήτης τον πυροβόλησε με καραμπίνα στο πόδι.

Στο «σκαμνί» του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να καθίσει σήμερα ο 39χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα διαρρήκτη, όταν εκείνος επιχείρησε να εισβάλει στην οικία του αργά το απόγευμα της Τετάρτης, στον Νέο Ρύσιο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 39χρονος εργαζόμενος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον εισαγγελέα και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν περίπου στις 7 το απόγευμα όταν ο διαρρήκτης έφτασε στο συγκρότημα κατοικιών της περιοχής και αφού αρχικά εισέβαλε σε ένα από τα σπίτια, στη συνέχεια επιχείρησε να «μπουκάρει» και σε δεύτερη μεζονέτα, χωρίς να υπολογίζει τον… νοικοκύρη.

Ο 37χρονος αλβανικής καταγωγής, επιχείρησε να παραβιάσει το υπόγειο παράθυρο της μονοκατοικίας του 39χρονου, ωστόσο έγινε αντιληπτός καθώς ο ιδιοκτήτης κοιμόταν στον συγκεκριμένο χώρο, ενώ άκουσε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Μόλις κατάλαβε ότι ο άντρας προσπαθούσε να εισέλθει στην κατοικία του, άρπαξε την κυνηγετική καραμπίνα και τον πυροβόλησε χαμηλά, με αποτέλεσμα να τον τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Ο διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει από την περίφραξη του οικοπέδου, αλλά δεν τα κατάφερε λόγω του τραυματισμού που υπέστη και παραλήφθηκε από σταθμό του ΕΚΑΒ.

Ο διαρρήκτης σύμφωνα με πληροφορίες που δε διαθέτει άδεια παραμονής ζήτησε να μην ασκηθεί ποινική δίωξη στον 39χρονο που το πυροβόλησε.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Ταραχοπούλου: η 12χρονη λέει ότι ο “Μιχάλης” είχε και δεύτερο προφίλ (βίντεο)

Τουρκία: Αιματηρή έκρηξη βόμβας στο Ντιγιάρμπακιρ

“Καλάθι του Άη Βασίλη”: αυξάνεται η συμμετοχή καταστημάτων