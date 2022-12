Δωδεκανήσα

Του έκλεισαν τον δρόμο, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

Αναβιώνει στο δικαστήριο ο τρόμος που έζησε ο άτυχος άνδρας, που δέχθηκε νωρίς το βράδυ, την ξαφνική επίθεση, από δύο ληστές.

Έκλεισαν τον δρόμο με το αυτοκίνητό τους, σε δικυκλιστή και αφού τον χτύπησαν του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ!

Ο λόγος για δύο Ρομά ηλικίας 27 και 42 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι στις αρχές του νέου έτους θα βρεθούν κατηγορούμενοι για ληστεία κατά συναυτουργία, στο εδώλιο του Μονομελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί την προηγούμενη Δευτέρα (12 Δεκεμβρίου), αλλά τελικά αναβλήθηκε για τις 16 Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί αλλά και το κατηγορητήριο, όλα έγιναν στις 9 το βράδυ στις 9 Νοεμβρίου 2015 στην περιοχή του Καρακόνερου, στην Ρόδο. Από εκεί διέρχονταν ο άνδρας, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Ξαφνικά, ο 27χρονος με το 42χρονο που επέβαιναν σε ένα μπλε αγροτικό αυτοκίνητο, «έκοψαν» το δρόμο του δικυκλιστή και αφού βγήκαν από το αυτοκίνητο, του επιτέθηκαν, άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές.

Ο δικυκλιστής έπεσε στο έδαφος και όταν οι αντιστάσεις του μειώθηκαν, οι δύο κατηγορούμενοι αφαίρεσαν από τις τσέπες του το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Πηγή: rodiaki.gr





