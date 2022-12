Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ο ράπερ στην φυλακή για το μπαράζ ληστειών

Είχε αποφυλακιστεί πριν από τέσσερις μήνες εκτίοντας ποινή για παρόμοιες πράξεις. Τι είπε στην απολογία του στον ανακριτή.



Στη φυλακή επέστρεψε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που συνελήφθη για το μπαράζ των ένοπλων ληστειών στη Θεσσαλονίκη, όταν σε διάστημα δύο ωρών λήστεψε τέσσερα φαρμακεία, τρία καταστήματα τυχερών παιχνιδιών κι ένα μίνι - μάρκετ στις περιοχές της Νεάπολης, των Αμπελοκήπων, της Καλαμαριάς και της Χαριλάου, με συνολική λεία άνω των 7000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δήλωσε καλλιτέχνης της ραπ μουσικής, είχε αποφυλακιστεί πριν από τέσσερις μήνες εκτίοντας ποινή για παρόμοιες πράξεις.

Επιστρέφοντας σε καθεστώς ελευθερίας φαίνεται όμως πως συνέχισε την εγκληματική του δράση, με αποκορύφωμα το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν έκανε τη μία ληστεία μετά την άλλη. Εκτός από τα οκτώ συγκεκριμένα «χτυπήματα» προέκυψαν άλλα τέσσερα, σε μίνι - μάρκετ και ζαχαροπλαστείο, το αμέσως προηγούμενο διάστημα.

Απολογούμενος στον ανακριτή, ο 23χρονος φέρεται να αποδέχθηκε τις πράξεις του και επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής φύσεως και τοξικοεξάρτησης.

Ζήτησε δε, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών του.

