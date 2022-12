Αργολίδα

Αργολίδα: Βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο άντρας έπεσε πάνω σε μια στόφα που ήταν αναμμένη στην κουζίνα του σπιτιού.

Τραγωδία με έναν ηλικιωμένο νεκρό συνέβη στην περιοχή Δίδυμα Ερμιονίδας, στην Αργολίδα, το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 93χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο σπίτι του.

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν μέσα στην κουζίνα, όπου υπήρχε μία στόφα. Έφερε εκτεταμένα εγκαύματα, από την περιοχή της κοιλιάς του έως το κεφάλι.

Εκτιμάται ότι ο ηλικιωμένος έπεσε πάνω στη στόφα, ενώ εκείνη την αναμμένη, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Στο σημείο έσπευσε γιατρός του ΕΚΑΒ, αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όμως ήταν ήδη αργά για τον άτυχο 93χρονο.

