Βόλος: πατέρας κατηγορείται ότι απείλησε με καραμπίνα συμμαθητές του γιού του

Ο καυγάς μεταξύ μαθητών στο σχολείο και η καταγγελία για απειλή με καραμπίνα.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας, προστίθεται στον Βόλο αυτή τη φορά, με πατέρα να φέρεται να απείλησε με καραμπίνα συμμάθητές του γιου του που τον περιέπαιζαν.

Την Παρασκευή, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο ένα ζευγάρι γονέων από τον Αλμυρό καθώς ο πατέρας φέρεται να απείλησε συμμαθητές του γιού του, οι οποιοι κατέθεσαν ότι έβγαλε εναντίον τους καραμπίνα.

Μαθητές Γυμνασίου μάλωσαν την Πέμπτη στο σχολείο και σύμφωνα με μαρτυρίες, μια ομάδα ακολούθησε ένα παιδί ως το σπίτι του, περιπαίζοντας το. Οταν συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι βγήκε η μητέρα του παιδιού και επιτέθηκε φραστικά εναντίον τους. Στη συνέχεια στην αυλή του σπιτιού εμφανίστηκε ο πατέρας του παιδιού κρατώντας καραμπίνα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Τα παιδιά, μετέφεραν στους γονείς τους τι είχε συμβεί και ακολούθησε καταγγελία στο αστυνομικό τμημα Αλμυρού με αποτέλεσμα, να συλληφθεί το ζευγάρι με την κατηγορία της εξύβρισης και της απειλής, ενώ ο πατέρας κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή.

Ωστόσο στο σπίτι του ζευγαριού όταν ακολούθησε έρευνα δεν βρέθηκε όπλο.

Το ζευγάρι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα, ενώ το σχολείο με την σειρά του καλείται να εξετάσει τι συνέβη και εκτροχιάστηκε η κατάσταση μεταξύ των μαθητών. Θα εξεταστεί αφενός αν υπάρχει υπόθεση μπούλινγκ εντος του σχολείου και αφετέρου εάν ο καυγάς των μαθητών που εξελίχθηκε εκτός σχολείου αφορά άλλες διαφορές που ενδεχομένως ενέχουν και παραβατικές συμπεριφορές.

Πηγή: gegonota.news

