Θεσσαλονίκη

Παράνομη υλοτομία: έκοψαν τόνους ξύλα από δάσος (εικόνες)

Οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν να έχουν κόψει παράνομα πολλούς τόνους ξυλείας, προκάλεσαν ζημία πολλών χιλιάδων ευρώ.

Ένα ακόμη περιστατικό παράνομης υλοτομίας σε δάσος, ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με τους δράστες να συλλαμβάνονται.

Πιο συγκεκριμένα, στη σύλληψη δύο ατόμων που έκοβαν παράνομα ξύλα σε δημόσια δασική έκταση, προχώρησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δύο ανδρών, ηλικίας 59 και 42 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη υλοτομία κακουργηματικής μορφής.

Σύμφωνα με το thestival.gr, o 59χρονος που συνελήφθη, δούλευε μαζί με τον 51χρονο ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα Κερδύλια Όρη, κοντά στην Αρέθουσα Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (16-12-2022), οι δύο άνδρες εντοπίσθηκαν σε δημόσια δασική ορεινή περιοχή του Δήμου Βόλβης, να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Φορτηγό και σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκε ένα αλυσοπρίονο βενζίνης, μία ανταλλακτική αλυσίδα κι ένα μπιτόνι με βενζίνη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τόσο νωρίτερα την ίδια ημέρα, όσο και από τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους είχαν προβεί σε παράνομη υλοτόμηση μεταφέροντας πολλούς τόνους ξυλείας σε δικούς τους χώρους (μάντρα, οικίες), ενώ σε μία περίπτωση μετέφεραν σε αύλειο χώρο ιδιώτη μέρος της ξυλείας έναντι χρηματικού αντιτίμου.

Από την αυτοψία που διενήργησε το Δασαρχείο Σταυρού, διαπιστώθηκε η παράνομη υλοτομία δέντρων δρυός, ενώ εκτιμάται ότι η προκληθείσα ζημιά στο δημόσιο υπερβαίνει τις 33.600 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

