Λέσβος - Μεταναστευτικό: νεκρό βρέφος μετά από πρόσκρουση βάρκας σε βράχια

Η λέμβος προσέκρουσε στα βράχια με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του βρέφους.

Τραγωδία σε ναυάγιο στη Λέσβο, όταν λέμβος με μετανάστες, προσέκρουσε σε βράχια.

Πιο συγκεκριμένα, ένα αγοράκι δύο μηνών αφρικανικής καταγωγής ανασύρθηκε νεκρό τα χαράματα της Παρασκευής 16 Δεκεμβρίου από τα συντρίμμια ναυαγίου πλαστικής βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες κυρίως αφρικανικής καταγωγής. Το βρέφος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το ναυάγιο συνέβη όταν η βάρκα προσέκρουσε στα βράχια της ακτής στην περιοχή Φάρα δυτικά της εισόδου του κόλπου της Γέρας στη Λέσβο.

Κατά την επιχείρηση διάσωσης ανασύρθηκαν ζωντανοί 34 άνθρωποι άνδρες, γυναίκες και παιδιά κυρίως Αφρικανοί. Σύμφωνα με πληροφορίες δύο από αυτούς είναι ελαφρά τραυματίες στα πόδια.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας

"Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Μυτιλήνης, από το ΕΚΑΒ - Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για την ύπαρξη περίπου τριάντα (30) αλλοδαπών και ενός (01) νεκρού βρέφους στη χερσαία περιοχή «ΦΑΡΑ» ν. Λέσβου.

Άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πλωμαρίου μετέβησαν στην περιοχή με περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισαν συνολικά τριάντα τέσσερις (34) αλλοδαπούς και ένα βρέφος χωρίς τις αισθήσεις του.

Ενημερώθηκε το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου και στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο όχημα με επιβαίνοντα αγροτικό ιατρό, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο του βρέφους.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Β. Αιγαίου προς διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης."

