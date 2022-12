Ρεθύμνου

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος της 30χρονης εθελόντριας και εργοθεραπεύτριας.

Βαρύ το πένθος στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και στο φιλικό της περιβάλλον, μετά τον θάνατο της 30χρονης Ζέφης Παπαδοκωστάκη, που τα ξημερώματα του Σαββάτου, βρήκε τραγικό θάνατο ενώ έτρωγε παρέα με φίλους της.

Η άτυχη κοπέλα πνίγηκε όπως όλα δείχνουν με μία μπουκιά φαγητού η οποία στάθηκε στο λαιμό της με συνέπεια να φράξει ο αεραγωγός της και να μην μπορεί να αναπνεύσει.

Παρά το γεγονός, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ότι οι φίλοι της προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, δυστυχώς η 30χρονη δεν τα κατάφερε και όταν μεταφέρθηκε στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η οικογένεια και οι φίλοι που ήταν μαζί της, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ καθώς μπορούν ακόμη να πιστέψουν πώς μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η 30χρονη εργοθεραπεύτρια, που είναι χρόνια εθελόντρια στον Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου και στο Ειδικό Σχολείο "έφυγε" από τη ζωή τόσο άδικα και τόσο πρόωρα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί το μεσημέρι της Κυριακής (15:00) στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κοιμητήριο Ρεθύμνου.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέθυμνο: γυναίκα πέθανε την ώρα που έτρωγε

Σταϊκούρας: Θα υπάρξουν και νέα μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι