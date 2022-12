Ηράκλειο

Ηράκλειο: τον έψαχναν και ήταν νεκρός σε χωράφι πίσω από το σπίτι της πεθεράς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σε χωριό στο Ηράκλειο, όταν ο άνδρας που έψαχναν εντοπίστηκε νεκρός.

Σε τραγωδία οδήγησε η εξαφάνιση ενός άνδρα στην Κρήτη, καθώς βρέθηκε νεκρός, στην πίσω αυλή του σπιτιού της πεθεράς του, στη Μυρτιά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 9:10 το βράδυ της Παρασκευής, όταν η 85χρονη γυναίκα, μετά από εκκλήσεις της κόρης της ότι ο άνδρας έφυγε και δεν έχει επιστρέψει ακόμα, βγήκε να αναζητήσει τον γαμπρό της.

Εντέλει, η πεθερά βρήκε τον γαμπρό της χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι πίσω από το σπίτι της. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 75 ετών ο οποίος, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές πληροφόρησης έπασχε από σοβαρά καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα και λάμβανε την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η σορός του 75χρονου μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: θρήνος για την 30χρονη που πέθανε ενώ έτρωγε με φίλους

Άρτα: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από μαχαίρι

“Qatar Gate”: Βέλγοι και Ιταλοί συνεργάζονται για το σκάνδαλο