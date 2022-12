Ηράκλειο

Τροχαίο: Νεκροί και τραυματίες σε μετωπική με αγροτικό (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κρήτη. Σοκάρουν οι εικόνες από το σημείο.

Τραγωδία με δύο νεκρούς και δύο γυναίκες σε κρίσιμη κατάσταση, το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή της Μεσαράς, στην Κρήτη, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν τις 5:30 μ.μ. στο δρόμο Τυμπάκι - Αγία Γαλήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ και ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Αμφότερα τα οχήματα είχαν από δύο επιβαίνοντες.

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τις συνοδηγούς των δύο οχημάτων που είχαν τραυματιστεί πολύ σοβαρά, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο οδηγών, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι δύο άνδρες δεν μπόρεσαν να κρατηθούν στη ζωή

Bίντεο: Facebook/Δια-SOS-τε τη Μεσαρά

