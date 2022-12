Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: σοβαρό τροχαίο μετά από σύγκρουση οχημάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα όχημα "τούμπαρε" στο οδόστρωμα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Γραβιάς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να καταλήξει ανάποδα στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε μια γυναίκα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων διεξαγόταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Νέλιντα Πινιόν

Αλιβέρι: Πυροβολισμοί κατά του ΑΤ

“Food pass”: τα ποσά και οι δικαιούχοι του νέου μέτρου