Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Δίωξη για κακούργημα στην 56χρονη που χτύπησε την σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 56χρονη πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην ανακρίτρια την προσεχή Τρίτη και μέχρι τότε κρατείται. Τι υποστηρίζει η κατηγορούμενη.

Στο εισαγγελέα οδηγήθηκε η 56χρονη που κατηγορείται από τη σύντροφό της ότι την ξυλοκόπησε και απείλησε με μαχαίρι, στην περιοχή της Νέα Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στην 56χρονη ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η κατηγορούμενη πήρε προθεσμία να απολογηθεί στην ανακρίτρια την προσεχή Τρίτη και μέχρι τότε κρατείται.

Υπενθυμίζουμε πως η 56χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου της ότι την ξυλοκόπησε και απείλησε με μαχαίρι.

Το συμβάν έγινε στην περιοχή της Αλικαρνασσού, Η 56χρονη, κατήγγειλε ότι η σύντροφός της, επίσης 56 ετών, με την οποία έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης, της επιτέθηκε και τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ φέρεται να την απείλησε και με μαχαίρι στο λαιμό. Να σημειωθεί, ότι μετά την καταγγελία, έγινε γνωστό ότι η 56χρονη είχε δεχθεί επίθεση και κατά το παρελθόν, καθώς η σύντροφος της είχε αποπειραθεί να την πνίξει!

Σύμφωνα πάντως με τον συνήγορο της 56χρονης κατηγορούμενης, Γιώργο Λιονάκη, υπάρχει η ενημέρωση ότι η καταγγέλλουσα επιθυμεί να καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου. Φέρεται να έχει πρόθεση να δώσει μια διαφορετική εκδοχή των όσων συνέβησαν, υπερασπιζόμενη την 56χρονη σύζυγο της.

Πηγή: Cretalive

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Ferrari κόπηκε στα δύο - Νεκρός ο οδηγός (βίντεο)

Τροχαίο δυστύχημα: Σκοτώθηκε πέφτοντας πάνω σε τσιμεντένια περίφραξη

Μελομακάρονα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου