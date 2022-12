Λασιθίου

Σητεία - Πτώση από μπαλκόνι: Κρίσιμη η κατάσταση της 33χρονης

Τι λένε οι γιατροί για την εξέλιξη της υγείας της γυναίκας, η οποία βρέθηκε στο κενό.

Σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής μία νεαρή γυναίκα από τη Σητεία.

Πρόκειται για μια 33χρονη η οποία κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από μπαλκόνι, με το περιστατικό να σημειώνεται γύρω στις 9 το βράδυ.

Η γυναίκα παρελήφθη σε σοβαρή κατάσταση από το ΕΚΑΒ και αφού διασωληνώθηκε, διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της πτώσης.

