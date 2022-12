Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Ηράκλειο: χτύπησε τη σύντροφό του έξω από σουβλατζίδικο

Ο άνδρας σύμφωνα με την καταγγελία χτύπησε και εξύβρισε τη σύντροφό του.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έλαβε χώρα στο Ηράκλειο, όταν ένας άνδρας χτύπησε τη σύντροφό του, έξω από ψητοπωλείο.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, έξω από ψητοπωλείο στο Ηράκλειο, σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, ζευγάρι που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο, άρχισε να καυγαδίζει.

Ο 39χρονος άνδρας σύμφωνα με την καταγγελία, χτύπησε και εξύβρισε την 50χρονο σύντροφό του, και οι πελάτες της επιχείρησης ενημέρωσαν την Αστυνομία με αποτέλεσμα επί τόπου να βρεθούν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Ο 39χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και ενώ ήταν πεζός αφού μετά τον καυγά, άφησε το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο ήταν η 50χρονη και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

