Φάρσαλα: Αγροτικό συλλαλητήριο - Δεκάδες τρακτέρ στους δρόμους (εικόνες)

Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών και πότε αναμένονται οι αποφάσεις.

Με την συμμετοχή 50 τρακτέρ πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Φάρσαλα αγροτικό συλλαλητήριο, στο πλαίσιο των αγροτικών κοινοποιήσεων, που είχε εξαγγείλει η ΕΟΑΣΝΛ, σε συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους και με την συμμετοχή αγροτών της επαρχίας Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα δηλώσεις πραγματοποίησαν ο εκπρόσωπος τύπου της ΕΟΑΣΝΛ Σωκράτης Αλειφτήρας και ο αντιπρόεδρος Χρήστος Αδαμόπουλος επισημαίνοντας στα προβλήματα το υψηλό κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές σε ορισμένα αγροτικά προιόντα όπως το βαμβάκι κ.α.

Οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στην αγροτική σύσκεψη στην Νίκαια της Λάρισας στις 8 Ιανουαρίου.

