Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: Μία νεκρή μετά από σύγκρουση με βυτιοφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φονική καραμπόλα με τρία αυτοκίνητα και ένα βυτιοφόρο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλη μια τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Επανομής, στο Πλαγιάρι.

Στο σημείο συγκρούστηκαν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα βυτιοφόρο με τρία οχήματα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για να απεγκλωβίσει τις δύο γυναίκες. H τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός μιας γυναίκας χωρίς αισθήσεις και ακόμη μιας τραυματισμένης από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 19, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Λονδίνο: Δεύτερος θάνατος από το ποδοπάτημα σε συναυλία

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ

ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν