Πάτρα: Ενέδρα σε αστυνομικούς που δέχθηκαν “βροχή” από μολότοφ (εικόνες)

Όλα ξεκίνησαν μετά από κλήση στο «100» για απόπειρα διάρρηξης, που αποδείχτηκε ψεύτικη.

Ενέδρα εναντίον αστυνομικών της Άμεσης Δράσης Πατρών έστησαν άγνωστοι λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στην Πάτρα.

Στη συμβολή των οδών Αθηνών και Λεμεσού εκτόξευσαν εναντίον τους μεγάλο αριθμό μολότοφ, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στο περιπολικό που επέβαιναν οι αστυνομικοί, καθώς και σε δύο σταθμευμένα ΙΧ και σε ένα σπίτι.

Οι δράστες κάλεσαν στο "100" και έδωσαν ψεύτικη πληροφορία πως στο συγκεκριμένο σημείο γινόταν απόπειρα διάρρηξης.

Το περιπολικό έφτασε εκεί περίπου στις 2 πάρα τέταρτο και τότε οι δράστες εμφανίστηκαν μπροστά στους αστυνομικούς από την πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής και άρχισαν να εκτοξεύουν τις μολότοφ.

Οι αστυνομικοί, παρ' ότι το περιπολικό στο οποίο επέβαιναν είχε υποστεί φθορές, δεν απάντησαν στην επίθεση και άμεσα έκαναν επιτυχείς κινήσεις απεγκλωβισμού, ενώ οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Από εκείνη την ώρα έχει σημάνει συναγερμός στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

