Θεσσαλονίκη: νεκρός μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στη Θεσσαλονίκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη δύο άτομα, μεταξύ των οποίων και μια 15χρονη.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 04:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 36χρονου άνδρα και τον τραυματισμό άλλων δύο ατόμων, ενός άνδρα 45 ετών και μίας ανήλικης 15 ετών.

Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες για να απεγκλωβίσουν τα άτομα.

Στο σημείο, μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε του τραυματίες και τους μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 45χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ η 15χρονη έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός 2 τραυματισμένων ανδρών από 2 ΕΙΧ οχήματα, συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 20, 2022

