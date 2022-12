Φθιώτιδα

Λαμία: Τροχαίο με περιπολικό που τούμπαρε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αστυνομικό όχημα συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Τροχαίο ατύχημα με περιπολικό της Αστυνομικής Δ/νσης Φθιώτιδας, σημειώθηκε στις 10.00 το πρωί της Τρίτης στη νότια πλευρά της Λαμίας και συγκεκριμένα στην λεωφόρο Ελευθερίας.

Το περιπολικό κινούνταν με κατεύθυνση το αστυνομικό μέγαρο, μαζί με άλλο όχημα και όταν αυτό επιχείρησε να στρίψει αριστερά, τότε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν και το περιπολικό κατέληξε τουμπαρισμένο στο πεζοδρόμιο.

Κανένας από τους οδηγούς δεν τραυματίστηκε. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

Πηγή: tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Market pass”: Πως κάνω αίτηση - Πίστωση της επιδότησης ασχέτως δαπανών (βίντεο)

Κρήτη: Πρόταση γάμου την ώρα που έπαιρνε το πτυχίο! (εικόνες)

Μακελειό στον Καναδά: ηλικιωμένος σκότωσε γείτονές του (εικόνες)