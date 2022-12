Εύβοια

Χαλκίδα: Κάηκε ζωντανός μέσα στο σπίτι του (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.



Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εύβοια και συγκεκριμένα σε σπίτι στην Χαλκίδα όπου άνδρας απανθρακώθηκε έπειτα από φωτιά που ξέσπασε εντός της οικίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες,λίγο μετά τις 19.30 το απόγευμα, η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε σπίτι δίπλα από το γηροκομείο Χαλκίδας.

Δυστυχώς ο ιδιοκτήτης βρισκόταν μέσα.

Οι φλόγες απέκλεισαν την έξοδο του από το κτίριο και καθώς δεν μπορούσε να βρει τρόπο διαφυγής κάηκε ζωντανός.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και της Αστυνομίας.

Αφού περιορίστηκε το πύρινο μέτωπο ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε απανθρακωμένος.

