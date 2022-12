Θεσσαλονίκη

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ (εικόνες)

Την ζωή του έχασε ένας άνδρας μετά από σύγκρουση δυο οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους, εκ των οποίων το ένα ανετράπη, με αποτέλεσμα ένας 41χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά και συγκεκριμένα στο ύψος της Τριανδρίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ατυχήματος ήταν η έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

