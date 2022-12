Αχαΐα

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια

Τι έδειξε η νεκροψία - νεκροτομή για τον άτυχο άνδρα τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί και εντοπίστηκε την περασμένη Δευτέρα νεκρός σε ρέμα.



Εγκεφαλική αιμορραγία απουσία κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων εδειξε η νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του 59χρονου που το πρωί της Δευτέρας 19/12/2022, μετά από τριήμερες αναζητήσεις βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στις Ανω Βελιτσές Δυτικής Αχαΐας, από σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Όπως προέκυψε ο άτυχος άνδρας, φαίνεται πως υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, έχασε τις αισθήσεις του, έπεσε στο νερό και πνίγηκε.

Ο άνδρας είχε χαθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου που έφυγε απο το σπίτι για να μαζέψει μανιτάρια. Οι δικοί του ανησύχησαν όταν καθυστέρησε να γυρίσει και ο αδελφός του δήλωσε την εξαφάνισή του.

Η ανακοίνωση για την ανεύρευσή του

Τις απογευματινές ώρες, το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για αναζήτηση ημεδαπού άνδρα, στην ευρύτερη περιοχή Άνω Βελιτσές, της Π.Ε. Αχαΐας. Άμεσα, με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν, 16 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) και την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. συνοδεία διασωστικού σκύλου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και στις 18 Δεκεμβρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή Άνω Βελιτσές Αχαΐας. Σήμερα, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, από τις πρώτες πρωινές ώρες ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και τις μεσημεριανές ώρες, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του αγνοούμενου άνδρα από δύσβατο σημείο, στην περιοχή Άνω Βελιτσές, της Π.Ε. Αχαΐας. Στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης, έλαβαν μέρος 22 πυροσβέστες με την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) και την Κυνοφιλική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Κ.Ο.Ε.Δ.) της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. συνοδεία δύο διασωστικών σκύλων, η 6η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (6η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.) η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. «ΙΚΑΡΟΣ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η κηδεία του 59χρονου θα γίνει σήμερα στις 3.30μμ στο Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στις Ανω Βελιτσές.

