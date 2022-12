Δωδεκανήσα

Καταγγελία: Βίασε την 4χρονη κόρη συναδέλφου του!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποτροπιασμός από την καταγγελία για βιασμό 4χρονης κατ΄ εξακολούθηση. Η συγκεκριμένη καταγγελία «ενισχύθηκε» με δεύτερη που αφορά σε ενδοοικογενειακή βία εις βάρος ενός εκ των δύο παιδιών και συγκεκριμένα του αγοριού.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξιχνίαση υπόθεσης με καταγγελλόμενο έναν ημεδαπό που υπηρετεί σε σώμα ασφαλείας ακριτικού νησιού για βιασμό 4χρονης, κόρης συναδέλφου του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Εισαγγελική έρευνα προκλήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 κατόπιν διαβίβασης στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, λόγω αρμοδιότητας, ανώνυμης καταγγελίας αγνώστου προσώπου στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. Πιο συγκεκριμένα, ο ανώνυμος ισχυρίστηκε ότι στο ακριτικό νησί οικογένεια, που υπηρετεί σε σώμα ασφαλείας και έχει δύο παιδιά, δίνει το κοριτσάκι της ηλικίας 4 ετών περίπου σε έναν συνάδελφό τους τον οποίο χαρακτηρίζει ψυχικά διαταραγμένο.

Υποστηρίχθηκε στην ίδια καταγγελία ότι ο συνάδελφος των γονέων της ανήλικης την κακοποιεί σεξουαλικά. Η συγκεκριμένη καταγγελία «ενισχύθηκε» με δεύτερη που αφορά σε ενδοοικογενειακή βία εις βάρος ενός εκ των δύο παιδιών και συγκεκριμένα του αγοριού.Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε την λήψη καταθέσεων από αστυνομικούς του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ενώ διενεργείται έρευνα για τυχόν τέλεση των αδικημάτων της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, βιασμό, γενετήσιων πράξεων με ανήλικο και σωματική βλάβη σε βάρος αδυνάμων ατόμων.Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το ανήλικο κορίτσι διαπίστωσε παλαιά ρήξη του παρθενικού της υμένα. Από τις καταθέσεις που ελήφθησαν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν έχει προκύψει κάτι το επιβαρυντικό πέραν του ό,τι τα δύο παιδιά άγγιξαν τα απόκρυφα σημεία συμμαθητών τους.Ήδη την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και έχει παραγγελθεί η διενέργεια παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή εβδομάδα. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος ενός υπηκόου Αλβανίας για το αδίκημα του βιασμού, της κατάχρησης ανηλίκων και της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών πράξεις που έλαβαν χώρα το έτος 2022 με φερόμενο ως θύμα τον 7χρονο γιό του! Το ανήλικο αγόρι που εξετάστηκε παρουσία ψυχολόγου υποστήριξε ότι το τελευταίο έτος εντός της οικίας τους ο πατέρας του προέβαινε σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος του πράγμα που έκανε και σε δημόσιους χώρους παρουσία τρίτων. Με διάταξη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει απαγορευθεί κάθε επικοινωνία του ανήλικου από τον πατέρα του και έχει απομακρυνθεί από την οικία.