Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα - προσήχθη ο γιος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τις Αρχές, μετά από κλήσεις των γειτόνων της.

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και έπειτα από κλήσεις περίοικων, η Αστυνομία έφτασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Παπαδιαμάντη και εντόπισε νεκρή μία 60χρονη γυναίκα.

Οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία ένστολοι όταν έφτασαν εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στο διαμέρισμά εκεί βρισκόταν και ο 29χρονος γιος της ο οποίος έχει προσαχθεί και δίνει εξηγήσεις στις αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των δύο.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το σοβαρό περιστατικό. Η ιατροδικαστική εξέταση, θα ρίξει φως στα αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρό βρέφος εντοπίστηκε στην Λέσβο

Repubblica για “Qatar Gate”: Ο Παντσέρι “βάζει στο κάδρο” τρεις ευρωβουλευτές

Τουρκία - Ακάρ: οι Έλληνες έχουν γίνει θρασείς