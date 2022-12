Θεσσαλονίκη

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη: Στο ψυχιατρείο ο καθ' ομολογία δράστης

Τι αναφέρει για το έγκλημα η Αστυνομία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για την οικογενειακή τραγωδία στην Καλαμαριά.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, εντόπισαν εντός διαμερίσματος, νεκρή 60χρονη, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης. Την άτυχη γυναίκα σκότωσε γιος της, ο οποίος στη συνέχεια ομολόγησε το έγκλημα και συνελήφθη.

Είχε προηγηθεί κλήση των περίοικων στην Αστυνομία για επεισόδιο που είχε ο 29χρονος με την μητέρα του.

Όπως διαπιστώθηκε μακροσκοπικά από ιατροδικαστή, η 60χρονη έφερε τραύματα από νύσσον – τέμνων όργανο, καθώς και θλών όργανο που προκλήθηκαν από τον 29χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον σπίτι όπου έγινε η δολοφονία κατασχέθηκε ένα κουζινομάχαιρο και δύο βαρίδια γυμναστικής.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες (21-12-2022) στην Καλαμαριά, 29χρονος ημεδαπός, για ανθρωποκτονία σε βάρος της 60χρονης μητέρας του.

Ειδικότερα, έπειτα από κλήση στο κέντρου της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμαριάς, εντόπισαν εντός διαμερίσματος, νεκρή 60χρονη ημεδαπή, η οποία όπως διαπιστώθηκε μακροσκοπικά από ιατροδικαστή έφερε τραύματα από νύσσον – τέμνων όργανο, καθώς και θλών όργανο που προκλήθηκαν από τον 29χρονο.

Ο 29χρονος, ο οποίος βρισκόταν εντός του διαμερίσματος, συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε σε Ψυχιατρική Κλινική όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Φωτογραφία: thestival.gr





