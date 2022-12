Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Πέθανε ο 50χρονος που τον μαχαίρωσε η σύντροφός του

Ο άτυχος άντρας "έσβησε" στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Ο καβγάς που κατέληξε σε τραγωδία.

Πέθανε ο άνδρας που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι από τη σύντροφό του τον περασμένο μήνα σε χωριό στην Κρήτη.

Η επίθεση εις βάρος του 50χρονου είχε σημειωθεί σε χωριό του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο το απόγευμα του Σαββάτου 5 Νοεμβρίου.

Όσον αφορά στη δράστιδα, πρόκειται για μία 40χρονη γυναίκα, η οποία μετά από καυγά που είχε με τον σύντροφό της, του επιτέθηκε με μαχαίρι και τον τραυμάτισε στον λαιμό.

Ο 50χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η 40χρονη είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και βαριές σωματικές βλάβες, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

