Ηράκλειο

Ηράκλειο: Γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύντροφό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Της απαγορεύεται να επιστρέψει σπίτι. Αναμένεται να παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού στο θύμα μέσω δικηγόρου.

Ελεύθερη με όρους αφέθηκε η 56χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε και απείλησε με μαχαίρι την συνομήλικη σύντροφο της.

Η 56χρονη οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί ενώ σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Μετά το τέλος της απολογίας της, η ανακρίτρια – με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα – αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερη με τους εξής όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση επιστροφής στο σπίτι που έμενε με την σύντροφό της.

Ενώ αναμένεται να παραδώσει τα κλειδιά του σπιτιού στο θύμα μέσω δικηγόρου.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης – Αλβανία: Η Χειμάρρα ο πρώτος σταθμός

Ζελένσκι στο Κογκρέσο: Η βοήθεια από τις ΗΠΑ είναι “επένδυση” κι όχι “ελεημοσύνη”

Λάρισα: Πέθανε μέσα σε αυτοκίνητο στα διόδια