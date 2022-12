Έβρος

ΔΠΘ: “Κλείνει” τμήμα του πανεπιστημίου... λόγω επίθεσης σκύλων σε φοιτητές

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, το ζήτημα αυτό με τις επιθέσεις από αγριεμένη αγέλη σκύλων, κρατά από το 2000.

Σε αναστολή λειτουργίας επ’ αόριστον, έπειτα από σχεδόν ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, (24-1) μπαίνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά από συνεχόμενες επιθέσεις που σημειώθηκαν εναντίον φοιτητών από αγέλη αδέσποτων σκύλων που διαμένουν εντός του campus εδώ και πολλά χρόνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τις δύο επιθέσεις που σημειώθηκαν εντός της εβδομάδας, η μία ήταν πάρα πολύ σοβαρή, καθώς η φοιτήτρια χωρίς να επιδείξει επιθετική συμπεριφορά, δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στην κοιλιά, στο πόδι και σε άλλα σημεία του σώματος, ενώ σώθηκε όταν δύο συμφοιτητές της κατάφεραν να απομακρύνουν το μαινόμενο αδέσποτο.

Στη συνέχεια η άτυχη κοπέλα πήρε ταξί για να μεταβεί στο Σισμανόγλειο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς οι δαγκωματιές του σκύλου είχαν σκίσει ακόμη και τον ρουχισμό της.

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του Τμήματος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, η απόφαση αυτή πάρθηκε διότι η κατάσταση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις, έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και τον δήμο Ιάσμου που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του θέματος να μην αναλαμβάνουν καμιά πρωτοβουλία προστασίας τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών που φοβούνται πλέον για την σωματική τους ακεραιότητα.

«Τέτοιες επιθέσεις δεχόμαστε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο. Μπορεί να μην είναι αυτής της βαρύτητας, ωστόσο υπάρχει μια αγέλη πάνω από δέκα σκύλων, που είναι μονίμως στους χώρους του δικού μας τμήματος. Δεν μπορούμε να πάμε ούτε στα γραφεία μας, ούτε στις αίθουσες διδασκαλίας. Μένουμε ώρες ολόκληρες στα αυτοκίνητά μας, από φόβο, διότι ένα να είναι εκνευρισμένο, ξεσηκώνονται όλα μαζί» τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαγιάννης.

«Κάθε ημέρα σχεδόν, στέλνω φωτογραφίες και διαμαρτύρομαι στις Πρυτανικές Αρχές. Επίθεση έχει δεχθεί και ο βιβλιοθηκάριος, τον οποίο έριξαν στο έδαφος, όμως καμιά πρωτοβουλία για την προστασία μας, δεν έχει αναληφθεί μέχρι στιγμής» πρόσθεσε.

Δεν τηρήθηκε καμιά υπόσχεση

«Από τότε κατά καιρούς επιδεινώνεται κι άλλοτε μπαίνει σε ύφεση, έπειτα από ημίμετρα που λαμβάνονται. Για παράδειγμα όταν εντοπίζεται κάποιο προβληματικό ζώο, αρχικά απομακρύνεται από το σημείο, έπειτα όμως από λίγες ημέρες επιστρέφει με το πρόσχημα ότι «εδώ είναι το φυσικό του περιβάλλον». Και βέβαια τα μέλη της αγέλης αυξάνονται διαρκώς. Πρόσφατα γεννήθηκαν άλλα οκτώ σκυλιά μπροστά στην Πρυτανεία και άλλα δύο μπροστά στο δικό μας το τμήμα, κάτι που σημαίνει ότι τα ενήλικα δεν στειρώνονται ούτε από τον δήμο, αλλά ούτε και από την φιλοζωική που έχουν την υποχρέωση να το κάνουν» υπογραμμίζει ο κ. Παπαγιάννης.

Δεν μπορείς να φτάσεις με δίκυκλο στο Πανεπιστήμιο

Σε ερώτηση για το αν τα σκυλιά είναι αγριεμένα λόγω του απομακρυσμένου της περιοχής από το αστικό κέντρο και θεωρούν ότι απειλούνται κάθε φορά που κάποιος κυκλοφορεί, ο καθηγητής του ΔΠΘ, υπογραμμίζει πως «το Πανεπιστήμιο είναι εκτός πόλεως και τα κτίρια έχουν μεταξύ τους ακόμη και χιλιομετρικές αποστάσεις. Ασφαλώς και ποτέ κανείς δεν πρέπει να σκεφτεί να φτάσει στο campus με δίκυκλο, διότι στη διαδρομή θα βρει κι άλλες αγέλες που μπορεί να του επιτεθούν, ενώ και ο φωτισμός τόσο εντός, όσο και εκτός του ακαδημαϊκού ιδρύματος είναι ελλιπέστατος. Τα σκυλιά στο Πανεπιστήμιο είναι εκεί όλες τις ώρες, κάθε ημέρα, και δεν ξέρεις πότε και αν θα σου επιτεθούν».

Αναγκάστηκα να βγω από το παράθυρο

Μιλώντας για το αν η απόφαση για επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας του τμήματος είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει στο άμεσο μέλλον, τόνισε ότι «θα διαρκέσει όσο χρειαστεί, καθώς κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στο παρελθόν γι’ αυτό το θέμα έχω πάει και στον εισαγγελέα. Πιστέψτε με είμαι φιλόζωος. Έχω στο σπίτι μου σκυλιά. Δεν τους έχω επιτεθεί ποτέ. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να παρθούν μέτρα για τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων του Πανεπιστημίου. Πρόσφατα γι’ αυτόν τον λόγο αναγκάστηκα να βγω από το γραφείο μου από το παράθυρο. Προς το παρόν μόνο υποσχέσεις έχουμε λάβει και από τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και από τον δήμο που δεν έχει φτιάξει δημοτικά κυνοκομεία, όπως προβλέπει ο νόμος» συμπληρώνει ο κ. Παπαγιάννης στο GRTimes.

