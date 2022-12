Χανιά

Ομαδικός βιασμός: η πρόταση του Εισαγγελέα για τους ιερείς και τους συγγενείς του 19χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην αγόρευση του ο Εισαγγελέας για όσα καταγγέλθηκαν στις Αρχές για τον πατέρα και τον αδελφό του Γιαννη, τους δύο παπάδες και τον γείτονα της οικογένειας.

Η δίκη των καταγγελλόμενων βιασμών του 19χρονου Γιάννη από τον Πλατανιά μπαίνει στην τελική της ευθεία, αφού πλέον έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι καταθέσεις των μαρτύρων όσο και οι απολογίες των κατηγορουμένων.

Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία με την πρόταση του Εισαγγελέως για τους πέντε συνολικά κατηγορούμενους της υπόθεσης, ενώ ακολούθησαν οι αγορεύσεις των 7 συνολικά συνηγόρων, 6 της πλευράς των κατηγορουμένων και ενός του Γιάννη.

Η πρόταση του εισαγγελέα

Ο Εισαγγελέας πρότεινε ο πρώτος κατηγορούμενος, ο 68χρονος να κηρυχθεί ένοχος για το κακούργημα της τέλεσης βιασμού στις 15 ή 25/2 του 2017. Ο 67χρονος πατέρας να κηρυχθεί αθώος για τη συνέργεια σε κατ’ εξακολούθηση βιασμό και ένοχος για το πλημμέλημα της κακοποίησης και παραμέλησης του Γιάννη.

Μάλιστα ο εισαγγελέας κατά την αγόρευση του ανέφερε σχετικά με τις συνθήκες κακομεταχείρισης του μικρού Γιάννη, ότι «διέμενε σε συνθήκες ανάλογες με το Κωσταλέξι» και ότι «αποδεχόταν ο ίδιος την κατάσταση και δεν την άλλαζε, ζώντας στις ίδιες συνθήκες».

Ως προς τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, τον 72χρονο ιερέα, τον 44χρονο ιερέα και τον 42χρονο αδερφό του ΑμεΑ, ο εισαγγελέας είπε ότι δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο ότι τελέστηκαν ομαδικοί βιασμοί δεν επιβεβαιώνονται και πως είναι μέρος της φαντασίας του 20χρονου Γιάννη. Πρότεινε επομένως να κηρυχθούν αθώοι οι δυο ιερείς για την κατηγορία των δύο ομαδικών βιασμών ενώ αθώο πρότεινε να κηρυχθεί και ο 42χρονος καθώς κατά τον εισαγγελέα δεν ήταν σε θέση να τελέσει βιασμό καθώς είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.

Ο εισαγγελέας κατά την πρόταση του ανέφερε την ιατροδικαστική εξέταση τον Ιούλιο του 2021 – όταν τελικά αποκαλύφθηκε και η υπόθεση – από την οποία προκύπτει η κατ’ εξακολούθηση σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, όχι όμως και το πρόσωπο, όπως είπε στη συνέχεια.

Για την μία περίπτωση, για την οποία πρότεινε την ενοχή του 68χρονου κατηγορούμενου, στηρίχθηκε σε μία εξέταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου τον Φεβρουάριο του 2017 (όπου είχε προσέλθει για αιμορραγία) και τις καταθέσεις της βασικής μάρτυρος, κατοίκου της περιοχής, η οποία είχε αναφέρει ότι είχε δει τον τότε 15χρονο Γιαννάκη να βγαίνει από το σπίτι του κατηγορούμενου μαζί με τον παππού του και τον παππού να φωνάζει στον κατηγορούμενο.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το βράδυ με την αγόρευση όλων των δικηγόρων και θα συνεχιστεί στις 11 το πρωί της Παρασκευής με την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΠΘ: “Κλείνει” τμήμα του πανεπιστημίου... λόγω επίθεσης σκύλων σε φοιτητές

Κορονοϊός - Κόρινθος: Διασωληνώθηκε κοριτσάκι 2,5 ετών

Σκότωσε τον πατριό της αφού βρήκε γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του!