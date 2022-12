Κυκλάδες

Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: ένοχος ο 31χρονος για τον φόνο της Γαρυφαλλιάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενα βήμα πριν απο την ολοκλήρωση της ειναι η δικη για την δολοφονία του κοριτσιού, στην διάρκεια των διακοπών που έκανε, με τον σύντροφο του.

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο 31χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Σύρου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, που αναγνώστηκε την Παρασκευή το μεσημέρι, ο 31χρονος κρίθηκε ένοχος σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του cyclades24.gr, ο κατηγορούμενος καθ' ομολογίαν δράστης του στυγερού εγκλήματος μεταφέρθηκε στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας της αστυνομίας περίπου στις 07:30 το πρωί της Πέμπτης.

Ο δράστης της γυναικοκτονίας στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο του 2021 δικάσθηκε έπειτα από απόφαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Νάξου, ως απόλυτα υγιής και με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου περί ψυχιατρικών προβλημάτων, απόφαση την οποία προσπάθησαν να αντικρούσουν όλα τα μέλη της οικογένειάς του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Διαρρήκτης εγκλωβίστηκε σε ταράτσα… μαζί με αστυνομικούς!

Κορονοϊός - Πατέρας κοριτσιού: οι γιατροί δίνουν 1% πιθανότητα να ζήσει (βίντεο)

Βιασμός ανήλικου από συμμαθητές του: Οι δράστες βιντεοσκοπούσαν τα πάντα