Γυναικοκτονία στην Φολέγανδρο: Η απόφαση του δικαστηρίου

Ολοκληρώθηκε η δίκη για την δολοφονία του κοριτσιού, στην διάρκεια των διακοπών που έκανε, με τον σύντροφο του. Η ποινή που επιβλήθηκε στον 30χρονο

Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Σύρου αποφάσισε ομόφωνα το μεσημέρι της Παρασκευής την ενοχή του 30χρονου δραστη για το φόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης κρίθηκε ένοχος για την τέλεση εγκληματικής πράξης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Του επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Με βάση το σκεπτικό του δικαστηρίου, το έγκλημα διαπράχθηκε έξω από το αυτοκίνητο με δυο σπρωξίματα (το ένα στο αυτοκίνητο και το δεύτερο εκεί που βρέθηκαν τα προσωπικά αντικείμενα της Γαρυφαλλιάς). Το λεκτικό επεισόδιο μεταξύ των δυο ξεκίνησε μέσα στο αυτοκίνητο. Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι τα τραύματα στο πρόσωπο του θύματος προέρχονται πιθανότατα πάλι από τον δράστη. Παράλληλα ο δράστης κατηγορείται ότι δεν έγινε άμεση προσπάθεια διάσωσης του θύματος. Τα λίγα ευρήματα που βρέθηκαν στο σημείο του εγκλήματος μαρτυρούν ότι έγινε πάλη μεταξύ των δυο πλευρών.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς των συνηγόρων υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού του δράστη, αν και παραδέχεται ότι επισκεπτόταν κάποιον ψυχίατρο, χωρίς όμως να παρουσιάσει ποτέ κατά την διάρκεια της ζωής του, κάποιο σοβαρό ψυχικό επεισόδιο.

Επίσης το δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε το άρθρο 36 για απαλλαγή, καθώς δεν είχε εκδηλώσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά, ενώ απέρριψε και την αιτίαση περί βρασμού ψυχής.

Τις επόμενες ημερες ο δράστης της δολοφονίας θα φυγει φρουρούμενος απο την Σύρο για να οδηγηθεί στις φυλακές προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Πηγή: cyclades24.gr

