Χανιά

Χανιά: Aιφνιδιαστικός έλεγχος στις φυλακές

Τι βρήκαν κατά τη διαδικασία ελέγχου οι αστυνομικές δυνάμεις. Πώς συνδέεονται οι φυλακές Χανίων με τις δολοφονίες στη Νεά Σμύρνη.

Σε ξαφνικό έλεγχο στο κατάστημα κράτησης «ΚΡΗΤΗ Ι» στην Αγυιά Χανίων προέβησαν το πρωί της Παρασκευής (23/12) αστυνομικές δυνάμεις.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικές δυνάμεις από Αθήνα, Χανιά και Ηράκλειο (ΕΚΑΜ), παρόντος φυσικά και Εισαγελλέως πραγματοποίησαν ξαφνική «επίσκεψη» στις φυλακές Αγυιάς, όπου κατά τη διαδικασία ελέγχου βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες σε ένα κελί κρατούμενου.

Επίσης βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα σε άλλα δύο κελιά, καθώς επίσης και κινητά τηλέφωνα.

Για τους τρεις κρατούμενους σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στο στόχαστρο των ερευνών ήταν Αλβανός ή Αλβανοί κρατούμενοι που θεωρείται πως συνδέονται με την αλβανική μαφία και στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση των δολοφονιών στην Νέα Σμύρνη

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος της αστυνομίας οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και ΕΚΑΜ Κρήτης.

Πηγή: flashnews.gr

