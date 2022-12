Αχαΐα

Κάλαντα: Επίθεση από πίτμπουλ σε αγοράκι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Εφιαλτική ήταν η εξόμρηση του μικρού για τα παραδοσιακά κάλαντα, καθώς σε αυλή σπιτιού δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο.

Σε εφιάλτη εξελίχθηκαν τα κάλαντα για ένα αγοράκι περίπου 10 ετών, στην περιοχή της Οβρυάς Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news το παιδάκι είχε βγει νωρίς το πρωί για τα καθιερωμένα κάλαντα και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, δέχθηκε άγρια επίθεση από πιτμπουλ που βρισκόταν σε αυλή σπιτιού. Το άγριο σκυλί επιτέθηκε στο αγοράκι μόλις άνοιξε την πόρτα για να μπει στην αυλή.

Το ανήλικο παιδί τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- και ο πατέρας του το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, για τις πρώτες βοήθειες.

