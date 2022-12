Κάλαντα: Έκλεψαν από ανήλικους τα χρήματα που μάζεψαν

Θεσσαλονίκη

Θύματα ληστείας έπεσαν την παραμονή των Χριστουγέννων τρεις ανήλικοι, ενώ έλεγαν τα κάλαντα.



Θύματα ληστείας έπεσαν το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων τρεις ανήλικοι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς τέσσερις Ρομά τους έκλεψαν τα χρήματα που έβγαλαν από τα κάλαντα.

Συγκεκριμένα, οι τρεις ανήλικοι βγήκαν στους δρόμους της γειτονιάς τους, στην περιοχή της Τούμπας για να πουν τα κάλαντα, όπως συνηθίζεται τέτοια μέρα κάθε χρόνο.

Περίπου στις 12 το μεσημέρι, τέσσερις νεαροί Ρομά τους πλησίασαν απειλητικά και τους λήστεψαν τα λιγοστά χρήματα που έβγαλαν από τα κάλαντα.

H αστυνομία διεξάγει έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης για να εντοπίσει τους δράστες.

