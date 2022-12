Λέσβος

Μυτιλήνη: Ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο φλεγόμενο διαμέρισμά του (εικόνες)

Οι πυροσβέστες δεν είχαν καλάθι για να τον κατεβάσουν...Οι αγωνιώδες προσπάθειες για τον ηλικιωμένο.

Λίγο πριν τις 5.00 το απόγευμα, το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης ενημερώθηκε για φωτιά σε σπίτι, στο κέντρο της πόλης, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Άμεσα οχήματα της πυροσβεστικής έσπευσαν στην περιοχή. Να σημιωθεί πως στην περιοχή υπάρχουν στενοί δρόμοι που κάνουν δύσκολη την διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Από την φωτιά κάηκε διαμέρισμα σε τριπλοκατοικία όπου διέμενε ηλικιωμένος άνδρας. Λίγο μετά της 5.00 το απόγευμα οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά. Ωστόσο δεν υπήρχε καλαθοφόρο όχημα για μπορέσουν να κατεβάσουν τον ηλικιωμένο άνδρα που βρίσκονταν στο μπαλκόνι του καμένου διαμερίσματος για αρκετή ώρα.

