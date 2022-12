Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Διάσωση από φλεγόμενο διαμέρισμα (βίντεο)

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη φωτιά σε δώμα στο Ρέθυμνο.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνης μετά από κλήση για φωτιά σε ταράτσα κατοικίας στο Ρέθυμνο και ειδικότερα στην περιοχή του Γάλλου. Στο σημείο εγκλωβίστηκαν δύο άτομα τα οποία και διέσωσαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής ενώ οι φλόγες ξεκίνησαν από το κλιμακοστάσιο της οικίας.

Τα δύο άτομα είναι καλά στην υγεία τους σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ενώ από τύχη δεν εξερράγη μπουκάλα υγραερίου που υπήρχε εκεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 24 Δεκεμβρίου.

Στην οικία έσπευσαν δύο οχήματα της Υπηρεσίας με έξι υπαλλήλους, θέτοντας την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

