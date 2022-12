Δωδεκανήσα

Προσπάθησαν να κόψουν τα αυτιά αδέσποτου σκύλου

Ακόμη ένα περιστατιικό κακοποίησης ζώου καταγγέλουν φιλόζωοι.

Ένα απίστευτο περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε την Παρασκευή, προπαραμονή Χριστουγέννων, στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εθελόντρια του κυνοκομείου Ρόδου, κα. Μαρία Μαστρομιχάλη, έξω από σούπερ μάρκετ στη Ρόδου – Καλλιθέας, εντοπίστηκε αβοήθητο ένα σκυλί με τραύματα στα αυτιά του.

Το κακοποιημένο σκυλί μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου και διαπιστώθηκε πως κάποιος προσπάθησε να του... κόψει τα αυτιά με ψαλίδι!

Το νεαρό σκυλί φιλοξενείται σε ασφαλή χώρο και όπως ανέφερε η κα Μαστρομιχάλη, μια γυναίκα ενδιαφέρθηκε για να το υιοθετήσει.

«Το γνωρίζει το σκυλί, το τάιζε συχνά έξω από το σούπερ μάρκετ. Αν ο χώρος της πληροί τις προϋποθέσεις, αύριο θα το πάρω εκεί για να γνωρίσει το δικό της σκυλί και ευελπιστώ στην υιοθεσία του σκύλου», δήλωσε η εθελόντρια.

