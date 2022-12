Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μοτοπορεία από Άγιους Βασίληδες με έλκηθρα

H μοτοπορεία των Αη Βασίληδων σκόρπισε χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Οι Άγιοι Βασίληδες έκλεψαν την παράσταση τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων στη Θεσσαλονίκη.

Με τον δικό τους μοναδικό τρόπο γιόρτασαν και φέτος τα Χριστούγεννα μοτοσυκλετιστές στη Θεσσαλονίκη. Ενώθηκαν σε μία μεγάλη βραδινή μοτοπορεία με έλκηθρα, στο κέντρο της πόλης και διασκέδασαν με την ψυχή τους, σκορπίζοντας γιορτινό χρώμα στο κέντρο της πόλης.

Δεκάδες μέλη μοτοσικλετιστικών λεσχών, έδωσαν και φέτος το παρόν στην καθιερωμένη πια χριστουγεννιάτικη μοτοπορεία τους που κάθε χρόνο συγκεντρώνει όλο και περισσότερες συμμετοχές.

Η μοτοπορεία των μοτοσικλετιστών Άι Βασίληδων τελείωσε με ένα μεγάλο Χριστουγεννιάτικο πάρτι.

