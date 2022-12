Ηράκλειο

Κρήτη: Διαρρήκτες μπούκαραν σε σπίτι και το έκαναν “Γης Μαδιάμ” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύματα θρασύτατων διαρρηκτών έπεσαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα ιδιοκτήτες ενός σπιτιού.

Θύματα θρασύτατων διαρρηκτών έπεσαν, λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου, ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στο χωριό Μοναστηράκι του σεισμόπληκτου Δήμου Μινώα Πεδιάδας στην Κρήτη.

Οι δράστες έκαναν "γης μαδιάμ" τους χώρους του σπιτιού ψάχνοντας οτιδήποτε θα μπορούσαν να πάρουν μαζί τους. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του σπιτιού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αρκαλοχωρίου έχουν καταγράψει το συμβάν, έχουν πάρει τα απαραίτητα αποτυπώματα και διερευνούν την υπόθεση.

Η κλοπή, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες έγινε τις ώρες που βρέθηκαν στο Ηράκλειο για ψώνια. Έκπληκτοι όταν επέστρεψαν, είδαν το σπίτι τους άνω κάτω. Ωστόσο όπως σημειώνει το θύμα, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετές διαρρήξεις στα χωριά Ίνι, Μοναστηράκι και Μαχαιρά.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σχολιάζει πώς μονάχα την περίοδο του σεισμού υπήρχε κινητικότητα από την Αστυνομία και τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, ζητούν την αύξηση των περιπολιών.

Πηγή:ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον - Ομαδικός βιασμός: Έρχονται εντάλματα και για κορίτσια

“Κιβωτός” - Μητέρα 19χρονου: Επιτέλους κάλεσαν τον πατέρα Αντώνιο, ζούμε έναν εφιάλτη

Μερομήνια: Τι “λένε” για την Πρωτοχρονιά και το πρώτο δεκαήμερο του 2023