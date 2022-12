Φθιώτιδα

Πίτμπουλ επιτέθηκε σε γυναίκα που είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της

Στιγμές τρόμου για την γυναίκα η οποία κατέληξε στο Κέντρο Υγείας. Τι κατήγγειλε για το περιστατικό.



Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στην Κοινότητα Μπράλου, όταν έβγαλε βόλτα το σκυλάκι της και δέχτηκε την επίθεση από δύο άλλα δεσποζόμενα σκυλιά.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (21/12) και είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να καταλήξει στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, το ένα εκ των οποίων ράτσας πιτ-μπουλ της κατάφερε δαγκωματιά στο χέρι, στην προσπάθεια που έκανε να προστατεύσει το σκυλί της, το οποίο επίσης δέχτηκε δάγκωμα από το άλλο τετράποδο.

Η γυναίκα μετά τις πρώτες βοήθειες που της παρασχέθηκαν στο Κ.Υ., πήγε και κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας, υποβάλλοντας έγκληση σε βάρος του φερόμενου ως ιδιοκτήτη των δύο σκυλιών.

Πηγή: lamiareport.gr

