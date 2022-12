Χανιά

Τροχαίο με απεγκλωβισμό τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών μετά το τροχαίο που σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων στα Χανιά.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα των Χριστουγέννων στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου, που κινείτο στην οδό Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κολώνα.

Από τη σύγκρουση οι επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο όχημα και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων για να προχωρήσει στον απεγκλωβισμό.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από το τροχαίο και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων σε γενικά καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

